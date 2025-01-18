Казахстанский теннисист вышел во второй круг юниорского Australian Open-2025

В Мельбурне стартовал первый круг юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, участие в котором принимают казахстанские спортсмены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанец Зангар Нурланулы, занимающий 39-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, в первом круге обыграл австралийца Николаса Бейкера, который получил от организаторов турнира wild card, со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором круге казахстанец сыграет против 21-ой ракетки мира рейтинга ITF Juniors болгарина Александра Васильева.

Завтра, 19 января, свой путь на турнире начнет четвертая ракетка мира юниорского рейтинга, второй сеянный Juniors Australian Open Амир Омарханов. Казахстанцу будет оппонировать американец Матисс Фарзам (45 ITF Juniors).

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