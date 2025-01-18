Елена Рыбакина о проблемах со здоровьем: Надеюсь, мой физиотерапевт сотворит чудо

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свое физическое состояние на Australian Open, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу спортсменка пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. При этом во время победного матча с украинкой Даяной Ястремской Рыбакина испытывала проблемы со здоровьем, брала медицинский тайм-аут и запрашивала помощь физиотерапевта на корте.
"Честно говоря, я не знала, как все пройдет. Это произошло внезапно, я не ожидала. Мне было нелегко. Очень сложно было держаться в длинных розыгрышах, поэтому я пыталась действовать агрессивно, иногда рисковать немного больше", — сказала Рыбакина.
Далее у нее спросили, в порядке ли самочувствие сейчас.
"Не совсем. Надеюсь, мой физиотерапевт сможет сотворить чудо", — ответила казахстанка.
В четвертом круге Рыбакиной предстоит сыграть с победительницей противостояния между американками Мэдисон Киз и Даниэль Коллинз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212782-elena-rybakina-o-problemah-so-zdorovem-nadeyus-moy-fizioterapevt-sotvorit-chudo/