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Елена Рыбакина о проблемах со здоровьем: Надеюсь, мой физиотерапевт сотворит чудо

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свое физическое состояние на Australian Open, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсменка пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. При этом во время победного матча с украинкой Даяной Ястремской Рыбакина испытывала проблемы со здоровьем, брала медицинский тайм-аут и запрашивала помощь физиотерапевта на корте.

"Честно говоря, я не знала, как все пройдет. Это произошло внезапно, я не ожидала. Мне было нелегко. Очень сложно было держаться в длинных розыгрышах, поэтому я пыталась действовать агрессивно, иногда рисковать немного больше", — сказала Рыбакина.

Далее у нее спросили, в порядке ли самочувствие сейчас.

"Не совсем. Надеюсь, мой физиотерапевт сможет сотворить чудо", — ответила казахстанка.

В четвертом круге Рыбакиной предстоит сыграть с победительницей противостояния между американками Мэдисон Киз и Даниэль Коллинз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212782-elena-rybakina-o-problemah-so-zdorovem-nadeyus-moy-fizioterapevt-sotvorit-chudo/

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