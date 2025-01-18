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Елена Рыбакина обыграла третью ракетку Украины и вышла в четвертый круг Australian Open

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем круге шестая сеяная соревнований встретилась с украинкой Даяной Ястремской, которая получила 32-й номер посева.

Матч завершился победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте полтора часа.

Казахстанка смогла оформить победу с седьмого матчбола. За время встречи она реализовала три из 11 брейк-пойнтов, выполнила один эйс и не допустила ни одной ошибки.

В начале матча Рыбакиной из-за проблем со здоровьем потребовался медицинский тайм-аут, который она провела в подтрибунном помещении. После первого сета и в концовке второго спортсменка воспользовалась помощью физиотерапевта.

В четвертом круге Рыбакина встретится с победительницей противостояния между американками Мэдисон Киз и Даниэль Коллинз.

Напомним, ранее выступление на Australian Open завершила вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212754-elena-rybakina-obygrala-tretyu-raketku-ukrainy-i-vyshla-v-chetvertyy-krug-australian-open/

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