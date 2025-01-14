Казахстанка Юлия Путинцева с волевой победы стартовала на Australian Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу на старте Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, получила на соревнованиях 24-й номер посева. В первом круге она встретилась с представительницей Армении Элиной Аванесян — 41-й ракеткой планеты.

Путинцева проиграла первый сет, но смогла одержать волевую победу. Итоговый счет — 4:6, 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За это время казахстанка реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

Во втором круге Путинцева встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая получила специальный допуск (wild card) от организаторов и на старте обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:3, 6:4.

Напомним, ранее уверенную победу в первом круге одержала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Australian Open продлится до 26 января. Первый в сезоне турнир Большого шлема проходит на хардовых кортах Мельбурна.

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