Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка Юлия Путинцева с волевой победы стартовала на Australian Open

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу на старте Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, получила на соревнованиях 24-й номер посева. В первом круге она встретилась с представительницей Армении Элиной Аванесян — 41-й ракеткой планеты.

Путинцева проиграла первый сет, но смогла одержать волевую победу. Итоговый счет — 4:6, 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За это время казахстанка реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

Во втором круге Путинцева встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая получила специальный допуск (wild card) от организаторов и на старте обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:3, 6:4.

Напомним, ранее уверенную победу в первом круге одержала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Australian Open продлится до 26 января. Первый в сезоне турнир Большого шлема проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211396-kazahstanka-yuliya-putinceva-s-volevoy-pobedy-startovala-na-australian-open/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie