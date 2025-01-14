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Елена Рыбакина разгромила 16-летнюю соперницу на старте Australian Open

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, получила шестой номер посева на соревнованиях. В первом круге ей противостояла 16-летняя австралийка Эмерсон Джонс — 293-я ракетка планеты и дебютантка турниров Большого шлема, получившая специальный допуск (wild card) от организаторов.

Матч завершился разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 53 минуты.

За время встречи казахстанка реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, выполнила восемь эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки.

Во втором круге Рыбакина встретится с 17-летней американкой Ивой Йович, которая также получила wild card и на старте обыграла испанку Нурию Парризас-Диас со счетом 6:2, 6:1.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проходит на хардовых кортах Мельбурна. В 2023 году Рыбакина дошла на этих соревнованиях до финала, а в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211330-elena-rybakina-razgromila-16-letnyuyu-sopernicu-na-starte-australian-open/

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