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Лучшие теннисисты Казахстана упали в мировом рейтинге

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Теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/AFP via Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила мировой рейтинг. Оба казахстанца из топ-100 ухудшили свое положение, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Обычно мировой рейтинг обновляется по понедельникам, но сейчас процедура состоялась на день раньше из-за старта Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема. Аналогично поступила и Женская теннисная ассоциация.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерял четыре позиции и занял 37-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко опустился с 72-й на 77-ю строчку.

Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Также в тройку сильнейших входят немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов сохранил 60-ю позицию. Лидерство в этой категории по-прежнему делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2210775-luchshie-tennisisty-kazahstana-upali-v-mirovom-reytinge/

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