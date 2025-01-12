Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге перед стартом на Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина официально опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Обычно мировой рейтинг обновляется по понедельникам, но сейчас процедура состоялась на день раньше из-за старта Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема.

Рыбакина потеряла одну позицию и опустилась на седьмое место. Ее обогнала американка Джессика Пегула. При этом на Australian Open казахстанка посеяна под шестым номером.

На старте сезона Рыбакина не выступала на классических турнирах WTA и не защищала титул в Брисбене, что привело к потере рейтинговых баллов. Вместо этого спортсменка играла за сборную Казахстана на United Cup, где команда дошла до полуфинала.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на две позиции. Теперь она занимает 23-е место.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, также в топ-3 входят полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

В парном разряде лучшая из казахстанок Анна Данилина поднялась на одну позицию и заняла 22-ю строчку. Лидерство в этой категории удерживает чешка Катерина Синякова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.