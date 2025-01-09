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Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в финал престижного турнира в Австралии

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Анна Данилина завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой дошла до полуфинала. Путевку в решающий матч они оспаривали с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд.

Данилина и Хромачева уступили на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 6:2, 5:7, 10-7 в пользу Хаддад-Майи и Зигемунд, которые в финале сыграют с китаянкой Ханью Гуо и россиянкой Александрой Пановой.

Напомним, ранее в женской одиночной сетке турнира в Аделаиде в полуфинал пробилась вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2210067-pervaya-raketka-kazahstana-ne-smogla-vyyti-v-final-prestizhnogo-turnira-v-avstrali/

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