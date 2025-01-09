Юлия Путинцева выиграла трехчасовое противостояние и вышла в полуфинал турнира в Австралии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в четвертьфинальном матче турнира серии WTA 500 в Австралии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки в матче за путевку в полуфинал была 13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Встреча проходила на хардовом корте города Аделаиды и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4 в пользу Путинцевой.

Теннисистки провели на корте 3 часа и 15 минут. За это время Юлия совершила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12 возможных.

За выход в финал 25-я ракетка мира из Казахстана поборется с первой сеяной турнира, седьмым номером рейтинга WTA Джессикой Пегулой из США.

Полуфинал Путинцева - Пегула ориентировочно начнется завтра, 10 января, в 13:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.