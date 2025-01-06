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Казахстанка Юлия Путинцева с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Австралии

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с уверенной победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, в обновленной версии мирового рейтинга поднявшаяся на 25-ю позицию, не имеет статуса сеяной и начала выступление с первого круга. Ее соперницей на этой стадии была хорватка Донна Векич — 19-я ракетка планеты.

Матч завершился победой Путинцевой со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

За время встречи казахстанка выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, лишь раз отдав сопернице свою подачу.

Оппонентка Путинцевой по второму кругу определится во вторник. Казахстанка сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и туниской Онс Жабер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2208686-kazahstanka-yuliya-putinceva-s-uverennoy-pobedy-startovala-na-tennisnom-turnire-v-avstralii/

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