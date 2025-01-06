Казахстанка Юлия Путинцева с уверенной победы стартовала на теннисном турнире в Австралии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с уверенной победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, в обновленной версии мирового рейтинга поднявшаяся на 25-ю позицию, не имеет статуса сеяной и начала выступление с первого круга. Ее соперницей на этой стадии была хорватка Донна Векич — 19-я ракетка планеты.

Матч завершился победой Путинцевой со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

За время встречи казахстанка выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, лишь раз отдав сопернице свою подачу.

Оппонентка Путинцевой по второму кругу определится во вторник. Казахстанка сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и туниской Онс Жабер.

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