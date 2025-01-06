Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева улучшила позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг в парном и одиночном разрядах. Так, Путинцева поднялась сразу на четыре строчки с 29-го на 25-е место, имея в своем активе 1894 очков. Данная позиция является лучшим результатом в карьере для казахстанской теннисистки.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает удерживать шестую строчку в женском одиночном разряде. К сегодняшнему дню она набрала 4821 балл.

Лучшая теннисистка страны в парном разряде Анна Данилина расположилась на 23-м месте, потеряв одну позицию по сравнению с прошлой версией рейтинга.

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