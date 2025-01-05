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Отрыв и миллионы Рыбакиной: сколько заработали казахстанские теннисисты на United Cup

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Paul Kane/Getty Images

Сборная Казахстана по теннису суммарно заработала более полумиллиона долларов США на United Cup 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальные данные о призовом фонде.

Соревнования с участием 18 команд завершились 5 января триумфом представителей США. В финале они обыграли поляков, которые в полуфинале выбили из борьбы сборную Казахстана.

Общий призовой фонд United Cup был равен 11,17 миллиона долларов. Он делился на выплаты за участие, за победы и за командные результаты.

Самыми высокооплачиваемыми были первые номера команд. Елена Рыбакина за этот статус и позицию в топ-10 мирового рейтинга (шестая) получила максимальный бонус за участие — 230 тысяч долларов. Александр Шевченко как второй номер сборной Казахстана и 78-я ракетка планеты автоматически заработал 21 тысячу долларов.

Третий номер команды определялся по гибридной схеме, где приравнивались позиции в одиночном и парном мировых рейтингах. В сборной Казахстана это место занял Александр Недовесов. Капитан команды на United Cup занимает 59-ю строчку в парном рейтинге, что позволило ему заработать за участие 16,5 тысячи долларов.

Другие представители сборной Казахстана Жибек Куламбаева и Дмитрий Попко не получили автоматических выплат за участие в соревнованиях.

Что касается призовых за победы в матчах, то по регламенту отдельные бонусы полагались только первым номерам. Таким образом, Рыбакина за две выигранные одиночные встречи на групповом этапе суммарно заработала 85,6 тысячи долларов. Индивидуальная победа в четвертьфинале принесла ей еще 77,6 тысячи долларов.

Отдельно премировались успехи в парных смешанных матчах. На групповом этапе за это по 8 тысяч долларов (4 тысячи каждому) заработали дуэты Рыбакиной и Шевченко, а также Куламбаевой и Недовесова.

Наконец, отмечались бонусами и общие результаты. Каждая из двух командных побед в группе принесли каждому представителю Казахстана по 5,6 тысячи долларов. Успех в четвертьфинале позволил теннисистам дополнительно получить по 8,95 тысячи долларов.

В итоге суммарно сборная Казахстана заработала 547,45 тысячи долларов призовых. При этом Рыбакина получила существенно больше, чем все остальные, вместе взятые:

  • Елена Рыбакина — 417,35 тысячи долларов (примерно 219 миллионов тенге по нынешнему курсу)
  • Александр Шевченко — 45,15 тысячи долларов (23,7 миллиона тенге)
  • Александр Недовесов — 40,65 тысячи долларов (21,3 миллиона тенге)
  • Жибек Куламбаева — 24,15 тысячи долларов (12,6 миллиона тенге)
  • Дмитрий Попко — 20,15 тысячи долларов (10,5 миллиона тенге)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2208383-otryv-i-milliony-rybakinoy-skolko-zarabotali-kazahstanskie-tennisisty-na-united-cup/

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