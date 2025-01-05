Сборная США по теннису второй раз выиграла United Cup

Командный турнир United Cup, проведенный под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, завершился победой сборной США, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале американцам противостояли поляки. Представители США выиграли обе одиночные встречи и гарантировали себе итоговую победу, вследствие чего парный смешанный матч не проводился.

Сначала на корте сошлись американка Коко Гауфф и полька Ига Швентек — третья и вторая ракетки мира соответственно. Теннисистка из США выиграла со счетом 6:4, 6:4.

Затем встретились американец Тейлор Фритц и поляк Хуберт Хуркач, которые в мировом рейтинге занимают четвертую и 16-ю позиции соответственно. Представитель США выиграл со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4).

Таким образом, американцы второй раз стали сильнейшими на United Cup. Команду также представляли Денис Кудла, Даниэль Коллинз, Роберт Галлоуэй и Дезире Кравчик. Роль капитана досталась Майклу Расселлу.

Ранее американцы выигрывали в первом сезоне турнира в 2023-м. Год назад титул взяли немцы, а сборная Польши также уступила в финале.

Напомним, команда Казахстана на United Cup вылетела в полуфинале. Сборная в составе Елены Рыбакиной, Александра Шевченко, Жибек Куламбаевой, Дмитрия Попко и Александра Недовесова проиграла на этой стадии полякам.

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