Сборная Казахстана проиграла в полуфинале United Cup

Казахстанские теннисисты потерпели поражение в полуфинале командных соревнований United Cup от сборной Польши и завершили выступление на турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана уступила во всех трех встречах. Первым на корт от национальной команды в одиночной встрече за путевку в финал бился вторая ракетка страны Александр Шевченко. В матче против 16-го номера мирового рейтинга Хуберта Хуркача казахстанец уступил со счетом 3:6, 2:6.

Затем лучшая теннисистка Казахстана в женском разряде Елена Рыбакина потерпела поражение от экс-первой ракетки мира Иги Швентек. Вторая одиночная встреча завершилась также победой польской команды со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

В микст матче, который уже не имел результативного значения Жибек Куламбаева и Александр Шевченко уступили Майе Хвалиньской и Яну Зелиньскому со счетом 4:6, 1:6. Т

Таким образом, сборная Казахстана завершила борьбу на United Cup. Польская команда в финале сыграет с победителем противостояния США - Чехия.

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