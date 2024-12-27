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Две победы Рыбакиной помогли сборной Казахстана удачно стартовать на United Cup

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Paul Kane/Getty Images

Сборная Казахстана по теннису с волевой победы над Испанией стартовала на командном турнире United Cup 2025 в Австралии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках группы С, матчи которой проходят в Перте.

В первой игре казахстанец Александр Шевченко уступил Пабло Карреньо-Бусте со счетом 2:6, 1:6. Затем в женской одиночной встрече национальная сборная улучшила ситуацию благодаря победе Елены Рыбакиной над Джессикой Бузас Манейро со счетом 6:2, 6:3.

Решающей оказалась парная игра, в которой Шевченко и Рыбакина соперничали с Ивонн Кавалье-Реймерс и Карреньо-Бустой. Казахстанцы одержали победу на чемпионском тай-брейке с общим счетом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 10:7.

В итоге национальная команда выиграла матчевое противостояние и возглавила турнирную таблицу. Казахстанцам в рамках группы С осталось встретиться с Грецией. В четвертьфинал гарантированно выйдет сильнейшая команда из тройки.

United Cup проходит на хардовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований равен 5 миллионам долларов США.

Сборную Казахстана, помимо Рыбакиной и Шевченко, представляют Жибек Куламбаева, Дмитрий Попко и капитан Александр Недовесов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2206017-dve-pobedy-rybakinoy-pomogli-sbornoy-kazahstana-udachno-startovat-na-united-cup/

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