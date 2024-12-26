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Рыбакина приведет сборную Казахстана к титулу? Главное о турнире United Cup на миллионы долларов

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

В пятницу, 27 декабря, стартует крупный командный турнир United Cup. NUR.KZ рассказывает главное о соревнованиях под эгидой теннисных организаций ATP и WTA с участием сборной Казахстана.

В турнире примут участие 18 команд, которые разбиты на шесть групп. Каждое матчевое противостояние будет рассчитано на две одиночные (мужская и женская) и одну парную (микст) встречи.

Игры примут австралийские города Перт и Сидней. United Cup пройдет на хардовом покрытии. В четвертьфинал выйдут победители групп, а также по одной сильнейшей команде из занявших вторые места от каждого города.

Сборная Казахстана выступит в Перте и сыграет в рамках группы С с Испанией и Грецией. В состав национальной команды вошли Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и капитан Александр Недовесов.

Расписание матчей сборной Казахстана по времени Астаны (возможны изменения в заявке):

27.12.2024, 07:00. Казахстан – Испания.

  • Александр Шевченко – Пабло Карреньо-Буста
  • Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро
  • Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес

30.12.2024, 07:00. Греция – Казахстан.

  • Стефанос Циципас – Александр Шевченко
  • Мария Саккари – Елена Рыбакина
  • Парная встреча пока не назначена

Общий призовой фонд United Cup равен 5 миллионам долларов США. В прошлом году соревнования выиграла сборная Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2205582-rybakina-privedet-sbornuyu-kazahstana-k-titulu-glavnoe-o-turnire-united-cup-na-milliony-dollarov/

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