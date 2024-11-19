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Четыре казахстанских теннисиста из топ-200 поднялись в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Сразу несколько казахстанцев улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В топ-200 в одиночном разряде входят пять представителей республики. Четыре из них поднялись в рейтинге. Не изменилось положение только у первой ракетки страны Александра Бублика, который сохранил 34-ю позицию.

Александр Шевченко поднялся на две строчки и стал 78-м. Михаил Кукушкин сделал один шаг наверх и занял 112-е место. Дмитрий Попко прибавил две позиции и стал 174-м. Тимофей Скатов совершил рывок на три строчки и расположился на 192-й.

Лидерство в мировом рейтинге укрепил итальянец Янник Синнер, который победил на Итоговом турнире ATP. Финалист этих соревнований американец Тейлор Фритц поднялся с пятой на четвертую позицию, опередив россиянина Даниила Медведева.

Титулованный серб Новак Джокович, пропустивший Итоговый турнир, опустился с шестой на седьмую строчку, уступив место норвежцу Касперу Рууду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2189429-chetyre-kazahstanskih-tennisista-iz-top-200-podnyalis-v-mirovom-reytinge/

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