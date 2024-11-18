Первая ракетка мира Синнер выиграл Итоговый турнир ATP

Лидер мирового рейтинга в мужском одиночном разряде Янник Синнер стал чемпионом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче хардовых соревнований в Турине итальянец встретился с американцем Тейлором Фритцем — шестой ракеткой планеты.

Финал завершился победой Синнера со счетом 6:4, 6:4. В каждом из сетов спортсмен сделал по одному брейку и не отдал свою подачу. Суммарно соперники провели на корте 1 час 24 минуты.

Синнер впервые стал чемпионом Итогового турнира ATP. В прошлом году он также дошел до финала, но уступил сербу Новаку Джоковичу, который в нынешнем сезоне снялся с этих соревнований.

Фритц впервые пробился в финал данного турнира. На групповом этапе он уже встречался с Синнером и проиграл с тем же счетом.

Чемпионами Итогового турнира ATP в парном разряде стали немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц, которые в финале одержали победу со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) над сальвадорцем Марсело Аревало и хорватом Мате Павичем.

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