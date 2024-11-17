Казахстанские теннисистки проиграли заключительный матч с кореянками в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису поражением завершила победную матчевую встречу с Южной Кореей в Кубке Билли Джин Кинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние в рамках плей-офф завершилось в Астане в воскресенье. Казахстанки благодаря трем победам в одиночных матчах обеспечили себе досрочную победу.

В заключительной игре соревновательной программы состязались дуэты. Анна Данилина и Жибек Куламбаева уступили Ку Ен Ву и Ким Дабин на чемпионском тай-брейке с общим счетом 3:6, 6:4, 7:10.

Таким образом, сборной Казахстана не удалось одержать "сухую" победу в матчевой встрече. Серия плей-офф завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяек соревнований. Напомним, в одиночных матчах выиграли Зарина Дияс, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Теперь сборной Казахстана предстоит выступить в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в апреле следующего года. Там будут разыгрываться путевки в финальный раунд.

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