Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские теннисистки проиграли заключительный матч с кореянками в Кубке Билли Джин Кинг

Опубликовано:

Казахстанские теннисистки Анна Данилина и Жибек Куламбаева (слева направо)
Анна Данилина и Жибек Куламбаева (слева направо). Фото: Kenta Harada/Getty Images

Женская сборная Казахстана по теннису поражением завершила победную матчевую встречу с Южной Кореей в Кубке Билли Джин Кинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние в рамках плей-офф завершилось в Астане в воскресенье. Казахстанки благодаря трем победам в одиночных матчах обеспечили себе досрочную победу.

В заключительной игре соревновательной программы состязались дуэты. Анна Данилина и Жибек Куламбаева уступили Ку Ен Ву и Ким Дабин на чемпионском тай-брейке с общим счетом 3:6, 6:4, 7:10.

Таким образом, сборной Казахстана не удалось одержать "сухую" победу в матчевой встрече. Серия плей-офф завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяек соревнований. Напомним, в одиночных матчах выиграли Зарина Дияс, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Теперь сборной Казахстана предстоит выступить в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в апреле следующего года. Там будут разыгрываться путевки в финальный раунд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2188559-kazahstanskie-tennisistki-proigrali-zaklyuchitelnyy-match-s-koreyankami-v-kubke-billi-dzhin-king/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie