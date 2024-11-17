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Победа Путинцевой позволила сборной Казахстана досрочно выиграть матч с Южной Кореей

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Женская сборная Казахстана по теннису выиграла матчевую встречу с Южной Кореей в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Командное противостояние проходит в Астане на хардовом корте. Второй день открыл одиночный матч между Юлией Путинцевой и Ку Ен Ву — 29-й и 418-й ракетками мира соответственно.

Казахстанка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 39 минут.

Таким образом, казахстанские теннисистки выиграли три матча, необходимых для итоговой победы над Южной Кореей. Напомним, в субботу успеха добились Елена Рыбакина и Зарина Дияс.

Ввиду досрочной победы сборной Казахстана четвертая одиночная встреча проводиться не будет. Противостояние завершится парным матчем, в котором Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют с Ку Ен Ву и Ким Дабин.

Победа в плей-офф позволила казахстанкам получить путевку в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Матчи этой стадии запланированы на апрель 2025 года и определят участниц финального этапа следующего сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2188502-pobeda-putincevoy-pozvolila-sbornoy-kazahstana-dosrochno-vyigrat-match-s-yuzhnoy-koreey/

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