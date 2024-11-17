Синнер благодаря разгромной победе вышел в финал Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер уверенно вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в решающий матч итальянец оспаривал с норвежцем Каспером Руудом, который занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Матч завершился разгромной победой Синнера в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 9 минут.

Таким образом, итальянец второй год подряд дошел до финала Итогового турнира ATP. В прошлом сезоне в решающем матче он уступил сербу Новаку Джоковичу, который снялся с нынешних соревнований.

Титул Синнер оспорит с американцем Тейлором Фритцем, сенсационно обыгравшим в полуфинале немца Александра Зверева. Матч за трофей начнется 17 ноября в 22:00 по казахстанскому времени.

Напомним, Итоговый турнир ATP проходит на хардовом корте в итальянском Турине.

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