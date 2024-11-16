Фритц сенсационно обыграл Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP

Американец Тейлор Фритц стал первым финалистом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель США, занимающий шестое место в мировом рейтинге, встретился в полуфинале с немцем Александром Зверевым — второй ракеткой планеты. Спортсмен из Германии в предыдущих трех играх на турнире не отдал оппонентам ни сета.

Полуфинальный матч продлился три сета и завершился на тай-брейке. Фритц одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты.

Американец четвертый раз подряд обыграл Зверева. Все эти матчи прошли в нынешнем сезоне.

В финале Итогового турнира ATP Фритц встретится с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом — первой и седьмой ракетками мира соответственно.

Решающий матч соревнований в Турине пройдет 17 ноября.

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