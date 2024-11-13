"Единственное": капитан сборной Казахстана озвучил проблему перед матчем с Южной Кореей

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин прокомментировал предстоящее противостояние с Южной Кореей в рамках матча "Билли Джин Кинг", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В столице прошла пресс-конференция с участием капитанов и игроков национальных сборных Казахстана и Южной Кореи.

О настрое казахстанских теннисисток журналистам рассказал наставник команды Юрий Щукин.

«Вся команда в сборе, все здесь, тренируются и готовятся. Все в хорошей форме и здоровы. Сразу скажу, что никогда не нужно недооценивать соперниц. Да, у них не приехала «первый номер», а из тех, кто здесь - наши девочки с ними не играли. Но мы знаем, как они играют, будем готовиться. На таких турнирах разницы нет с каким настроем выйдут соперницы. Главное - мы рассчитываем на победу.

Единственное, что у нас не так много информации про их молодых игроков. Нужно настраиваться на полноценное хорошее противостояние. Будем настраиваться серьезно, играть с концентрацией», - заявил специалист.

Игры пройдут на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

Напомним, ранее в расположение сборной прибыла первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина.

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