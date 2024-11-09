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Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла в полуфинале Итогового турнира WTA

Опубликовано:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лидер женского мирового рейтинга в одиночном разряде Арина Соболенко уступила в полуфинале Итогового турнира WTA американке Коко Гауфф, передает корреспондент NUR.KZ.

Борьба за путевку в решающий матч хардовых соревнований в Эр-Рияде продлилась два сета. Гауфф одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Суммарно теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

В финале третья ракетка мира встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Ранее седьмой номер мирового рейтинга выбила в полуфинале чешку Барбору Крейчикову.

Решающий матч Итогового турнира WTA начнется 9 ноября в 20:00 по казахстанскому времени. Ранее ни Гауфф, ни Циньвэнь не выигрывали эти соревнования.

Напомним, что несмотря на поражение в полуфинале Соболенко сохранит статус первой ракетки мира по итогам года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2185143-pervaya-raketka-mira-arina-sobolenko-proigrala-v-polufinale-itogovogo-turnira-wta/

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