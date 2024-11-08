Олимпийская чемпионка вышла в финал Итогового турнира WTA

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде Циньвэнь Чжэн одержала победу в полуфинальном матче Итогового турнира WTA, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, турнир проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В матче за выход в финал соревнования китайская спортсменка встретилась с победительницей Уимблдона Барборой Крейчиковой (Чехия).
Циньвэнь Чжэн одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Дуэль теннисисток длилась один час и 40 минут. За это время китаянка успела реализовать четыре брейк-поинта после семи попыток, допустила четыре двойных ошибки и девять раз подала мяч навылет.
В финале олимпийская чемпионка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2185125-olimpiyskaya-chempionka-vyshla-v-final-itogovogo-turnira-wta/