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Олимпийская чемпионка вышла в финал Итогового турнира WTA

Опубликовано:

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь: Robert Prange/Getty Images

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде Циньвэнь Чжэн одержала победу в полуфинальном матче Итогового турнира WTA, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, турнир проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В матче за выход в финал соревнования китайская спортсменка встретилась с победительницей Уимблдона Барборой Крейчиковой (Чехия).

Циньвэнь Чжэн одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Дуэль теннисисток длилась один час и 40 минут. За это время китаянка успела реализовать четыре брейк-поинта после семи попыток, допустила четыре двойных ошибки и девять раз подала мяч навылет.

В финале олимпийская чемпионка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2185125-olimpiyskaya-chempionka-vyshla-v-final-itogovogo-turnira-wta/

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