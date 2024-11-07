Синнер и Алькарас в разных группах: результаты жеребьевки Итогового турнира ATP

В итальянском Турине прошла процедура жеребьевки Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования с участием лучших теннисистов мира пройдут на хардовом корте. В одиночном разряде будут играть восемь спортсменов, в парном — столько же дуэтов.

Напомним, бывший лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP, хотя прошел по рейтингу чемпионской гонки. Его место в заявке занял россиянин Андрей Рублев.

По итогам жеребьевки участники были разбиты на квартеты, названные именами известных теннисистов прошлого.

Группа Илие Настасе: Янник Синнер (Италия, 1 номер посева), Даниил Медведев (Россия, 4), Тейлор Фритц (США, 5), Алекс де Минаур (Австралия, 7);

Группа Джона Ньюкомба: Александр Зверев (Германия, 2), Карлос Алькарас (Испания, 3), Каспер Рууд (Норвегия, 6), Андрей Рублев (Россия, 8).

Аналогично были распределены участники в парном разряде:

Группа Боба Брайана: Марсело Аревало / Матео Павич (Сальвадор / Хорватия, 1), Симоне Болелли / Андреа Вавассори (Италия, 4), Рохан Бопанна / Мэттью Эбден (Индия / Австралия, 6), Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия, 8);

Группа Майка Брайана: Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина, 2), Уэсли Колхоф / Никола Мектич (Нидерланды / Хорватия, 3), Макс Перселл / Джордан Томпсон (Австралия, 5), Хари Хелиоваара / Генри Паттен (Финляндия / Великобритания, 7).

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября.

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