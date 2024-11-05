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Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP

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Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Серб Новак Джокович не будет участвовать в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Бывший лидер мирового рейтинга семь раз выигрывал эти соревнования. В Итоговом турнире ATP 2024 года Джокович не примет участия из-за проблем со здоровьем.

"Я с нетерпением ждал возможности оказаться там, но из-за продолжающейся травмы не буду играть на следующей неделе. Извиняюсь перед теми, кто планировал меня увидеть. Желаю всем игрокам отличного турнира. Скоро увидимся!" — заявил Джокович.

После снятия серба сформировался список участников Итогового турнира ATP, который пройдет в Турине на харде с 10 по 17 ноября. На соревнованиях выступят итальнец Янник Синнер, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, американец Тейлор Фритц, норвежец Каспер Рууд и австралиец Алекс де Минаур.

Напомним, ранее Джокович вылетел из топ-4 мирового рейтинга, где теперь занимает пятое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2183382-novak-dzhokovich-snyalsya-s-itogovogo-turnira-atp/

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