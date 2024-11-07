Стало известно, сколько заработала Рыбакина за участие в Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на Итоговом турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), при этом заработав призовые за участие в соревнованиях, передает NUR.KZ.

Как гласит официальный сайт Женской теннисной Ассоциации (WTA) за участие в турнире теннисистки гарантированно заработают 335 тысяч долларов, за выход из группы – 350 тыс., за победу в полуфинале – 1.27 млн, за победу в финале – 2.5 млн.

Так как, Елена Рыбакина не смогла пробиться в плей-офф после двух поражений и одной победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко на групповом этапе, она получит выплаты только за участие.

Таким образом, лучшая теннисистка Казахстана заработала 335 тысяч долларов США (165 миллионов тенге).

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