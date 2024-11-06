Елена Рыбакина неожиданно победила лучшую теннисистку мира в последнем матче на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанки выступила лучшая теннисистка мира из Беларуси Арина Соболенко. Рыбакина одержала победу по ходу трех сетов с общим счетом 6:4, 3:6, 6:1.
Встреча длилась один час и 41 минуту. За это время первая ракетка страны успела реализовать пять брейк-поинтов после семи попыток, допустила четыре двойных ошибки, а также шесть раз подала мяч навылет.
Однако эта громкая победа не помогла Рыбакиной выйти в полуфинал Итогового турнира WTA, поскольку ранее казахстанка уступила в двух матчах.
Таким образом Елена покинула соревнование и завершила текущий сезон в рамках турниров Женской теннисной ассоциации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2184089-elena-rybakina-neozhidanno-pobedila-luchshuyu-tennisistku-mira-v-poslednem-matche-na-itogovom-turnire-wta/