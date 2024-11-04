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Новак Джокович выпал из топ-4 мирового рейтинга

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Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Серб Новак Джокович потерял место в первой четверке мирового рейтинга, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Спортсмен пропустил Мастерс в Париже, который завершился на прошлой неделе, и не защитил 1000 очков за победу на этих соревнованиях в предыдущем сезоне. Из-за этого Джокович опустился с четвертого на пятое место в рейтинге, его опередил россиянин Даниил Медведев.

Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер. На вторую позицию поднялся немец Александр Зверев, выигравший турнир в Париже и обошедший испанца Карлоса Алькараса.

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик потерял одну строчку и занял 34-е место. Александр Шевченко также опустился на одну позицию в рейтинге и стал 64-м.

Первая ракетка страны в парном разряде Александр Недовесов в этой категории сохранил 54-ю строчку. Лидерство в рейтинге по-прежнему делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182883-novak-dzhokovich-vypal-iz-top-4-mirovogo-reytinga/

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