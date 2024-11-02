Елена Рыбакина может заработать 5 миллионов долларов за турнир и побить мировой рекорд. Известно условие

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила данные по общему призовому фонду и выплатам спортсменкам за выступление на Итоговом турнире, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

2 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартует заключительное соревнование в этом сезоне под эгидой WTA. Общий призовой фонд Итогового турнира составит 15 миллионов 250 тысяч долларов США (7.4 миллиарда тенге по курсу на момент публикации).

В данном турнире также примет участие лучшая теннисистка Казахстана, занимающая пятое место в мировом рейтинге женского одиночного разряда Елена Рыбакина.

За участие в турнире теннисистки гарантированно заработают 335 тысяч долларов, за каждую победу на групповом этапе – 350 тыс., за победу в полуфинале – 1.27 млн, за победу в финале – 2.5 млн.

Если чемпионка Итогового турнира-2024 не проиграет ни одного матча по ходу соревнований, ее гонорар составит 5 миллионов 155 тысяч долларов.

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