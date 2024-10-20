Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Третья ракетка России стал победителем турнира ATP в Алматы

Опубликовано:

Российский теннисист Карен Хачанов
Российский теннисист Карен Хачанов. Фото: пресс-служба КТФ

Третья ракетка России в мужском одиночном разряде Карен Хачанов одержал победу в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Алматы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В финальном матче россиянин, занимающий 26-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, встретился с представителем Канады Габриэлем Диалло (118-я ракетка мира).

Хачанов одержал победу по ходу трех сетов с общим счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Встреча длилась два часа и 24 минуты. За это время третья ракетка России смог реализовать шесть брейк-поинтов из 19 попыток, допустил одну двойную ошибку, а также шесть раз подал мяч навылет.

Победа на турнире в Алматы стала седьмым трофеем ATP в карьере 26-летнего Карена Хачанова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176485-tretya-raketka-rossii-stal-pobeditelem-turnira-atp-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie