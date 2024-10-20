Третья ракетка России стал победителем турнира ATP в Алматы

Третья ракетка России в мужском одиночном разряде Карен Хачанов одержал победу в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Алматы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В финальном матче россиянин, занимающий 26-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, встретился с представителем Канады Габриэлем Диалло (118-я ракетка мира).

Хачанов одержал победу по ходу трех сетов с общим счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Встреча длилась два часа и 24 минуты. За это время третья ракетка России смог реализовать шесть брейк-поинтов из 19 попыток, допустил одну двойную ошибку, а также шесть раз подал мяч навылет.

Победа на турнире в Алматы стала седьмым трофеем ATP в карьере 26-летнего Карена Хачанова.

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