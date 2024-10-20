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Джокович обыграл Надаля в матче за третье место выставочного турнира

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Теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль (слева направо)
Новак Джокович и Рафаэль Надаль (слева направо). Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в матче за третье место хардовых соревнований в Эр-Рияде.

Джокович одержал победу со счетом 6:2, 7:6 (7:5). По окончании противостояния Надалю подарили золотую ракетку, отметив его вклад в развитие тенниса.

Ранее 38-летний испанец объявил о завершении карьеры. Его последним официальным турниром станет финальная часть Кубка Дэвиса, где бывшая первая ракетка мира сыграет за национальную команду.

Отметим, что на официальном уровне Надаль и Джокович провели 60 матчей. 31 один из них выиграл серб, 29 — испанец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176337-dzhokovich-obygral-nadalya-v-matche-za-trete-mesto-vystavochnogo-turnira/

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