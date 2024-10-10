Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в Instagram сделал официальное заявление о завершении профессиональной карьеры, передает NUR.KZ.

38-летний испанец заявил, что после финальных матчей "Кубка Дэвиса" он попрощается с большим теннисом.

"Я здесь, чтобы объявить вам о завершение моей профессиональной карьеры. Эти годы были сложные, особенно последние два. Я не думаю, что теперь способен играть без ограничений. Это, очевидно, сложное решение, которое я когда-либо принимал. Но в этой жизни все имеет свое начало и конец. Я думаю, это то самое время, чтобы завершить карьеру. Очень длинную и полную разных успехов, которых я даже представить не мог.

Я очень рад, что мой последний турнир будет на финале "Кубка Дэвиса", где я буду представлять свою страну. Думаю, я прошел весь цикл, начиная с первой радости быть профессиональным теннисистом на "Кубке Дэвиса" в 2004 году в Севилье.

Я чувствую благодарность за весь опыт, через который прошел. Я благодарен всему теннисному миру, всем людям, которые вовлечены в него. Моим великим соперникам, с кем я провел многие часы противостояний. Я запомню это на всю жизнь. Моя команда это большая часть моей жизни. Это не просто мои коллеги, это мои друзья. Они всегда были рядом, когда мне было это необходимо. Благодарю мою семью, маму, жену Мэри за все что вы сделали для меня за все годы моей карьеры.

Спасибо вам, болельщикам! Я не смогу выразить все, что вы дали мне прочувствовать. Все это - мечта воплощенная в реальность. Я ухожу спокойным, я сделал все что смог", - сказал Надаль.

Рафаэль Надаль является обладателем 22-х титулов «Большого шлема». 92 раза становился победителем турниров под эгидой ATP.

Удерживал звание первой ракетки мира суммарно 209 недель. Становился двукратным олимпийским чемпионом по теннису, в 2008 году в одиночном разряде, а в 2016 году – в парном.

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