Казахстанка Юлия Путинцева добилась уникального достижения

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вошла в число теннисисток по количеству побед на турнирах серии WTA 1000 в этом сезоне, передает NUR.KZ.

Сегодня, 8 октября, Юлия Путинцева обыграла на старте "тысячника" в китайском городе Ухань местную спортсменку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:4. Это победа позволила второй ракетке Казахстана выйти на пятое место по количеству побед на соревнованиях категории WTA 1000 в этом году.

На данный момент на ее счету 15 побед. Первое место в этом рейтинге занимает лидер мирового женского топа полька Ига Швентек. В ее копилке 30 выигранных матчей. Сразу после нее расположились Арина Соболенко (23 победы), американка Коко Гауфф (21) и Даниэль Коллинз (17).

Напомним, в следующем круге турнира в Ухани Путинцева встретится с 18-й ракеткой мира, хорваткой Донной Векич.

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