Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Китае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала первую победу на турнире серии WTA 1000 в китайской Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, проводила матч первого круга "тысячника" в Китае против местной спортсменки Чжан Шуай (250 WTA).

Теннисистки провели на корте 1 час и 14 минут. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки Казахстана.

Путинцева сделала три эйса, реализовала три брейк-поинта из пяти возможных и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге казахстанка встретится с 18-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич.

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