Казахстанский теннисист Жукаев уступил на старте турнира в Шанхае и не смог выйти на Бублика

Седьмая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире ATP 1000 в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 196-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку хардового Мастерса в Китае через квалификацию. В первом круге его соперником стал россиянин Роман Сафиуллин — 61-я ракетка планеты.
Матч продлился два сета и завершился поражением Жукаева со счетом 6:7 (0:7), 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.
Во втором круге Сафиуллин сыграет с еще одним казахстанцем — Александром Бубликом. Первая ракетка страны получил 23-й номер посева, благодаря чему пропустил стартовую стадию.
Ранее во второй круг турнира в Шанхае пробился казахстанец Александр Шевченко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2169399-kazahstanskiy-tennisist-zhukaev-ustupil-na-starte-turnira-v-shanhae-i-ne-smog-vyyti-na-bublika/
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