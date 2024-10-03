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Вторая ракетка Казахстана с победы стартовал на Мастерсе в Китае

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский теннисист Александр Шевченко выиграл первый матч на турнире серии ATP 1000 в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторая ракетка проводил встречу на стадии 1/64 против представителя Индии Рамкумара Раманатхана. Матч продлился два сета и завершился уверенной победой Шевченко со счетом - 6:1, 7:6 (7:3).

Казахстанский теннисист совершил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из четырех.

В следующем круге Александр Шевченко сыграет против 27-й ракетки мира, аргентинца Франсиско Серундоло. Матч 1/32-й пройдет завтра, 4 октября. Начало встречи в 7:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2169342-vtoraya-raketka-kazahstana-s-pobedy-startoval-na-masterse-v-kitae/

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