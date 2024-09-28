Юлия Путинцева проиграла второй матч за два дня на турнире в Пекине

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление в парной сетке турнира WTA 1000 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка стартовала на хардовых соревнованиях в дуэте с россиянкой Анастасией Потаповой.
В первом круге они со счетом 4:6, 6:0, 10-12 уступили итальянке Элизабетте Коччаретто и россиянке Людмиле Самсоновой. Матч продлился 1 час 19 минут, его исход решился на супер-тай-брейке.
Ранее на старте парного турнира в Пекине выбыла и первая ракетка Казахстана в этой категории Анна Данилина. Она в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой со счетом 3:6, 2:6 уступила испанке Пауле Бадосе и чешке Каролине Муховой.
Таким образом, в женской парной сетке соревнований не осталось представительниц Казахстана. Аналогичная ситуация в одиночном турнире, где Путинцева выбыла во втором круге, а Зарина Дияс — в первом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2167191-yuliya-putinceva-proigrala-vtoroy-match-za-dva-dnya-na-turnire-v-pekine/
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