Вторая ракетка Казахстана проиграла на старте престижного турнира в Китае

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга на турнире серии WTA 1000 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, посеянная под 21-м номером, встречалась на хардовом корте Открытого чемпионата Китая по теннису с японкой Наоми Осакой.

Теннисистки провели на корте почти два часа. Матч продлился три сета и завершился со счетом - 6:3, 4:6, 2:6 в пользу Осаки. Вторая ракетка Казахстана покидает турнир WTA 1000.

Юлия Путинцева за время игры совершила 4 эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 10.

Ранее, выступление на соревнованиях в Китае завершила другая казахстанская теннисистка Зарина Дияс.

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