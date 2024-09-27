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Вторая ракетка Казахстана проиграла на старте престижного турнира в Китае

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jamie Squire/Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга на турнире серии WTA 1000 в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, посеянная под 21-м номером, встречалась на хардовом корте Открытого чемпионата Китая по теннису с японкой Наоми Осакой.

Теннисистки провели на корте почти два часа. Матч продлился три сета и завершился со счетом - 6:3, 4:6, 2:6 в пользу Осаки. Вторая ракетка Казахстана покидает турнир WTA 1000.

Юлия Путинцева за время игры совершила 4 эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 10.

Ранее, выступление на соревнованиях в Китае завершила другая казахстанская теннисистка Зарина Дияс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2166804-vtoraya-raketka-kazahstana-proigrala-na-starte-prestizhnogo-turnira-v-kitae/

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