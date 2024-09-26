Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила на старте престижного турнира в Китае

В Пекине стартовал Открытый чемпионат Китая по теннису, в рамках которого казахстанка Зарина Дияс провела матч первого круга, передает корреспондент NUR.KZ.

Дияс, занимающая 571 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, встречалась на старте WTA 1000 в Пекине с представительницей Таиланда Мананчаей Савангкаев (584 номер WTA).

Матч продлился 52 минуты и завершился поражением казахстанки в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.

За время игры Зарина Дияс допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти. В основную сетку турнира казахстанка пробилась благодаря победе в квалификации.

Напомним, основной этап WTA 1000 China Open-2024 пройдет с 25 сентября по 6 октября. Ранее стало известно, что первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина снялась с турнира в Пекине.

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