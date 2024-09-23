Казахстанские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, ранее занимавший 27-е место, теперь располагается на 26-й строчке. Вторая ракетка страны Александр Шевченко, также улучшил позиции и теперь находится на 56-м месте. Еще один казахстанец Михаил Кукушкин поднялся и вошел в топ-100 лучших теннисистов мира.

Первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде по-прежнему остается, итальянец Янник Синнер, второе место в мировом рейтинге принадлежит немецкому теннисисту Александру Звереву, замыкает тройку лидеров испанец Карлос Алькарас.

Ранее, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.