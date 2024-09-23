Елена Рыбакина узнала место в рейтинге WTA после снятия с турнира в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заявила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай).
Несмотря на это, казахстанская теннисистка сохранит свою текущую, четвертую, позицию в рейтинге WTA. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева ухудшила свое положение на две строчки и опустилась на 32-е место.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться, полька Ига Швентек. Вторую строчку занимает, белорусская теннисистка Арина Соболенко. Замыкает тройку лидеров представительница США Джессика Пегула.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164743-elena-rybakina-uznala-mesto-v-reytinge-wta-posle-snyatiya-s-turnira-v-kitae/