Елена Рыбакина узнала место в рейтинге WTA после снятия с турнира в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заявила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай).

Несмотря на это, казахстанская теннисистка сохранит свою текущую, четвертую, позицию в рейтинге WTA. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева ухудшила свое положение на две строчки и опустилась на 32-е место.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться, полька Ига Швентек. Вторую строчку занимает, белорусская теннисистка Арина Соболенко. Замыкает тройку лидеров представительница США Джессика Пегула.

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