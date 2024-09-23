Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина узнала место в рейтинге WTA после снятия с турнира в Китае

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заявила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай).

Несмотря на это, казахстанская теннисистка сохранит свою текущую, четвертую, позицию в рейтинге WTA. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева ухудшила свое положение на две строчки и опустилась на 32-е место.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться, полька Ига Швентек. Вторую строчку занимает, белорусская теннисистка Арина Соболенко. Замыкает тройку лидеров представительница США Джессика Пегула.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164743-elena-rybakina-uznala-mesto-v-reytinge-wta-posle-snyatiya-s-turnira-v-kitae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie