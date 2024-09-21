Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Китае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира серии ATP 250 в китайском Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.

Благодаря статусу второго сеяного Бублик пропустил первый круг и автоматически вышел в следующий раунд. В своем стартовом матче на турнире он встречался с аргентинцем Федерико Агустином Гомесом.

Игра продлилась один час и тридцать семь минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки страны.

Александр Бублик совершил восемь эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинал хардового турнира ATP 250 в Чэнду.

Ранее казахстанские теннисисты Александр Шевченко и Михаил Кукушкин сыграли между собой на турнире серии ATP 250 в китайском Ханчжоу.

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