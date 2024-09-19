Казахстанский теннисист уступил в драматичном матче на турнире в Китае

Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел свой первый матч в основной сетке турнира серии ATP 250 в китайском Ханчжоу на хардовом корте, передает корреспондент NUR.KZ.

Евсеев, занимающий 207-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), встречался с 48-й ракеткой мира, представителем Китая Чжаном Чжичжэнем.

Противостояние в первом круге продлилось два часа и четыре минуты и завершилось со счетом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу соперника казахстанца.

Евсеев совершил шесть двойных ошибок, шесть раз подал навылет, а во втором сете разгромил оппонента, выиграв шесть геймов подряд. Напомним, казахстанец пробился в основную сетку турнира в Ханчжоу через квалификацию.

Ранее вторая ракетка страны в мужском одиночном разряде Александр Шевченко успешно стартовал на этих же соревнованиях. Во втором круге он встретится с другим казахстанец Михаилом Кукушкиным.

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