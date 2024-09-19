Казахстанский теннисист разгромил соперника и сыграет против соотечественника на турнире в Китае

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко успешно стартовал на хардовом турнире в китайском Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом круге соревнований категории ATP 250 спортсмен встретился с аргентинцем Марко Трунгеллити. Шевченко на данный момент занимает 58-е место в мировом рейтинге, его соперник — 138-е.

Казахстанец одержал разгромную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Матч продлился 45 минут.

Шевченко реализовал пять из шести брейк-пойнтов, выполнил четыре подачи навылет и не допустил двойных ошибок.

Во втором круге казахстанец сыграет со своим соотечественником Михаилом Кукушкиным, который на старте турнира в Ханчжоу обыграл 41-го номера мирового рейтинга. Матч второй и третьей ракеток страны за выход в четвертьфинал состоится утром 20 сентября.

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