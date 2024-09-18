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Казахстанский теннисист с победы начал выступление на турнире в Китае

Опубликовано:

Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по теннису Михаил Кукушкин одержал первую победу на турнире серии ATP 250 в китайском Ханчжоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Кукушкин, занимающий 112-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов - профессионалов (ATP), проводил встречу первого тура против 41-й ракетки мира, представителя Италии Лусиано Дардери. Матч продлился два сета и завершился победой казахстанца со счетом - 6:3, 6:4.

В следующем раунде Михаил может сыграть с другим казахстанским теннисистом, второй ракеткой страны Александром Шевченко, в случае если он одержит победу над аргентинцем Марко Трунгельити.

Ранее, другой казахстанец Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу через победу в квалификационном раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2163028-kazahstanskiy-tennisist-s-pobedy-nachal-vystuplenie-na-turnire-v-kitae/

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