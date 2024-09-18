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Казахстанский теннисист выиграл квалификацию на турнире ATP 250 в Китае

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Казахстанский теннисист Денис Евсеев
Казахстанский теннисист Денис Евсеев. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В китайском городе Ханчжоу завершились квалификационные матчи хардового турнира категории АТР 250.

Казахстанец Денис Евсеев, занимающий 207 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, в финале отбора уверенно обыграл представителя Чехии Далибора Сврчину (279 АТР) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, отечественный теннисист примет участие в основной сетке соревнований.

Другой казахстанец Бейбит Жукаев (197 АТР) остановился в шаге от выхода в основной раунд турнира категории АТР 250 в китайском Чэнду. Спортсмен в финале квалификации проиграл аргентинцу Аугустину Гомесу (174 АТР) со счетом 4:6, 4:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2162887-kazahstanskiy-tennisist-primet-uchastie-v-turnire-atp-250-v-kitae/

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