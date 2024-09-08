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Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые выиграла US Open

Опубликовано:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Белоруска Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису 2024 года в женском одиночном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторая ракетка планеты встретилась в решающем матче с американкой Джессикой Пегулой — шестой ракеткой мира. Представительница США впервые дошла до финала турнира Большого шлема.

Соболенко одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

26-летняя белоруска выиграла третий турнир Большого шлема в карьере. В 2023 и 2024 годах она также стала чемпионкой Australian Open — еще одного хардового мэйджора.

Открытый чемпионат США по теннису завершится в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде. Титул оспорят итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2158698-belorusskaya-tennisistka-arina-sobolenko-vpervye-vyigrala-us-open/

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