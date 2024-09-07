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Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин

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Итальянский теннисист Янник Синнер
Янник Синнер. Фото: Visionhaus/Getty Images

На Открытом чемпионате США по теннису прошли полуфиналы в мужском одиночном разряде и определились спортсмены, которые оспорят титул, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка мира Янник Синнер в трех сетах обыграл британца Джека Дрэйпера, который получил 25-й номер посева. Итоговый счет — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Итальянец второй раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема. Первая попытка была успешной, в нынешнем сезоне он выиграл Australian Open — другой хардовый мэйджор.

Соперником Синнера по решающему матчу станет американец Тейлор Фритц (12-й номер посева). Представитель США обыграл в полуфинале своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (20-й) со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Фритц впервые в карьере пробился в финал турнира Большого шлема. До US Open — 2024 он ни разу не доходил на мэйджорах до полуфинала.

Решающий матч Открытого чемпионата США по теннису начнется 8 сентября в 23:00 по казахстанскому времени.

Напомним, ранее определились финалистки US Open в женском одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2158504-opredelilis-finalisty-us-open-2024-u-muzhchin/

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